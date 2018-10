Im Fall des getöteten Jägers aus Birkenfeld (Enzkreis) gibt es drei Festnahmen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten, wurden am Dienstag zwei Männer im Alter von 26 Jahren und 29 Jahren festgenommen. Gegen die aus dem Enzkreis stammenden Verdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Weiter sei im Zuge der Ermittlungen ein dritter Mann aus dem Enzkreis festgenommen worden. Er stehe im Verdacht, „an einer anderweitigen Straftat beteiligt gewesen zu sein“. Gegen ihn wurde Haftbefehl beantragt. Einzelheiten will die Polizei an diesem Mittwoch (15.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Pforzheim bekannt geben.