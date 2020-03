Toter in verrauchter Wohnung gefunden: Heizlüfterbrand

In einer verrauchten Wohnung in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) haben Feuerwehrleute am Freitag die Leiche eines Mannes gefunden. Laut Polizei handelt es sich um den 87 Jahre alten alleinstehenden Wohnungsinhaber. Wie die Ermittlungen ergaben, geriet in einem Zimmer ein Heizlüfter aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Das Feuer, das auf die Einrichtung des Zimmers übergriff, erlosch vermutlich nach fehlender Zufuhr von Sauerstoff. Der 87 Jahre alte Mann starb wohl an einer Rauchvergiftung. Der Schaden wurde auf etwa 40 000 Euro geschätzt.