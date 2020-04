Bei dem am Sonntag in einem Fluss bei Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) gefundenen Toten handelt es sich um einen 75-jährigen Mann aus dem Ort. Der Senior galt seit dem 10. März als vermisst, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Vermutlich sei er in den Fluss gestürzt und ertrunken. Die Obduktion habe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung ergeben. Spaziergänger hatten die Leiche entdeckt.

Pressemitteilung