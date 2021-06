Toter Dachs auf der Straße: Mopedfahrer stürzt

Von Deutsche Presse-Agentur

Erstmals seit sechs Jahren gibt es heute in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis für etwa zwei Stunden zu sehen. Besonders gut ist sie ab etwa 11.20 Uhr im Norden des Landes zu beobachten. „Je weiter im Norden, desto besser“, sagte eine Sprecherin des Planetariums Hamburg.

Dort wird die Sonne zu etwa 17 Prozent verdeckt, in Kiel zu 19 Prozent, in Flensburg sogar zu 20 Prozent — in München dagegen nur zu rund 6 Prozent. Das Naturspektakel tritt auf, wenn sich der Mond — von der Erde aus gesehen — vor die Sonne schiebt.