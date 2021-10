Toter bei Dachstuhlbrand in Gemeindehaus aufgefunden

Nach einem Dachstuhlbrand in einem evangelischen Gemeindehaus in Ulm ist ein toter Mensch aufgefunden worden. Zeugen meldeten der Polizei am frühen Samstagmorgen, dass Flammen aus einem Fenster schlagen würden, wie die Polizei mitteilte. Der Dachstuhl stand in Flammen, als die erste Streife eintraf. Die Feuerwehr löschte den Brand und fand in der ausgebrannten Wohnung einen stark verkohlten Leichnam. Ob es sich bei dem Leichnam um den Mieter der Wohnung handelt, war noch unklar. Die Brandursache war auch noch unklar. Der Schaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun.

