Toter aus Neckar identifiziert: Todesursache noch unklar

Die Polizei hat einen Toten identifiziert, der am 16. März bei Neckargerach (Neckar-Odenwald-Kreis) im Neckar gefunden wurde. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, handelt es sich um einen 37-Jährigen, der seit Februar gesucht worden war. Er hatte sich zuletzt in Niedernhall (Hohenlohekreis) aufgehalten. Die Todesursache sollen weitere Ermittlungen klären. Die Entdeckung der Leiche hatte einen großen Einsatz mit Hubschrauber ausgelöst. Auf Grund von Hochwasser konnte die Polizei den Toten erst nach vier Stunden und in Zusammenarbeit mit Wasserschutzpolizei und verschiedenen Feuerwehren bergen.

