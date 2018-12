Toter aus Neckar geborgen: Polizei geht von Unglück aus

Die Feuerwehr in Tübingen hat die Leiche eines 45 Jahre alten Mannes aus dem Neckar geborgen. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. „Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor“, hieß es in einer Mitteilung. Demnach könnte der Mann gestürzt und in den Fluss gefallen sein. Für weitere Erkenntnisse zur Todesursache wird der Tote voraussichtlich obduziert. Ein Zeuge hatte am Freitagmorgen den leblosen Körper entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr barg den toten Mann aus dem Wasser.

Pressemitteilung der Polizei