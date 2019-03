Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36 bei Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen und vier verletzt worden. Der Kleinwagen einer 44 Jahre alten Frau war am frühen Nachmittag beim Überholen frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die 44-Jährige und eine hinter ihr sitzende, 57 Jahre alte Frau wurden getötet. Die Beifahrerin sowie der 51 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt. Das Auto, das die Frau überholt hatte, kam von der Fahrbahn ab. Die beiden Insassen, 57 und 68 Jahre alt, wurden schwer verletzt.

Alle vier Schwerverletzten kamen in Krankenhäuser. Die Feuerwehr musste in Fahrzeugwracks eingeklemmte Autoinsassen befreien. Die Bundesstraße wurde an der Unfallstelle für die Rettungs- und Bergungsarbeiten den Angaben zufolge für mehrere Stunden gesperrt. Notfallseelsorger kümmerten sich um Unfallopfer und Angehörige. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 25 000 Euro.

Pressemitteilung