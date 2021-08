Tote Katze an Gartenzaun aufgehängt

Eine tot an einem Gartenzaun hängende Katze ist in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis gefunden worden. Unter welchen Umständen das Tier zu Tode kam und von wem sie an den Zaun gehängt wurde, ist bislang völlig unklar, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen am Dienstag. Gefunden worden sei das Tier am vergangenen Freitag.

Theoretisch sei es auch möglich, dass jemand die Katze gefunden und dann an dem Zaum angebracht habe. Die Ermittler vor Ort gingen aber derzeit eher davon aus, dass die Katze wohl getötet und dann aufgehängt worden sei, erläuterte der Sprecher. Es werde nach Zeugen gesucht.

© dpa-infocom, dpa:210810-99-793883/2

