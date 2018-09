Tote in Stuttgarter Wohnung: Möglicherweise Gewaltverbrechen

Eine Frau ist vermutlich in ihrer Stuttgarter Wohnung umgebracht worden. Die Mutter der 39-Jährigen hatte ihre Tochter am Montag in der Wohnung entdeckt und die Polizei informiert, wie die Behörde mitteilte. Ob es sich um ein Gewaltverbrechen handelte, war zunächst unklar, allerdings gebe es Anhaltspunkte dafür. „Die Kriminalpolizei ermittelt momentan mit Hochdruck in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Pressemitteilung