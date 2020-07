Tote in Stuttgarter Wohnung gefunden: Gewalttat vermutet

Polizeibeamte haben in einer Wohnung in Stuttgart eine tote Frau gefunden. Nach ersten Ermittlungen fiel die 55-Jährige einer Gewalttat zum Opfer, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zeugen hatten am frühen Dienstagnachmittag „verdächtige Geräusche aus der Wohnung“ gehört und die Polizei gerufen. Die Beamten ließen die Wohnungstür öffnen und fanden die leblose Frau. Offenbar handelt es sich um die Bewohnerin der Wohnung, hieß es. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Am späten Nachmittag war die Polizei laut einem Sprecher noch zur Spurensicherung vor Ort. Details nannte die Polizei zunächst keine.

Gemeinsame Pressemitteilung