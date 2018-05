Der Tod einer Mutter von zwei Kindern aus dem badischen Achern (Ortenaukreis) ist weiterhin nicht aufgeklärt. Die 25-jährige Frau war am Mittwochvormittag von ihrem 22 Jahre alten Lebensgefährten leblos in ihrer Wohnung gefunden worden. Es gebe nach wie vor keinen Tatverdacht gegen den Mann, teilte am Freitag ein Polizeisprecher mit. Ein Suizid sei unwahrscheinlich. Möglich seien ein Verbrechen, eine medizinische Ursache oder ein Unglück, hieß es.

Die Ermittler wollen nun die Zeugenbefragung im Umfeld der Toten fortsetzen. Auch weitere rechtsmedizinische Untersuchungen sollen folgen. „Das kann mehrere Wochen dauern“, sagte der Sprecher. Eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion hatte zunächst keinen Hinweis auf die Todesursache geben können. Dies sei nichts Ungewöhnliches, erklärte der Polizeisprecher, wenn an einer Leiche - wie in diesem Fall - keine äußerlichen Verletzungen erkennbar seien.

Zu dem Verbleib der beiden Kinder wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

