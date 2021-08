Torwart Müller zurück im VfB-Training: Anton wieder fit

Torhüter Florian Müller ist nach seinem Einsatz bei den Olympischen Spielen ins Training des VfB Stuttgart zurückgekehrt. Der 23 Jahre alte Neuzugang des schwäbischen Fußball-Bundesligisten absolvierte am Dienstagmorgen erstmals wieder eine Einheit von Torwarttrainer Steffen Krebs. Auch der zuletzt angeschlagene Abwehrchef Waldemar Anton trainierte am Dienstag nach dpa-Informationen wieder mit der Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo.

Anton und Müller dürften damit schon am Samstag in der ersten DFB-Pokal-Runde beim Berliner Regionalligisten BFC Dynamo wieder für den VfB auf dem Platz stehen. Mit der deutschen Mannschaft war Müller bei den Sommerspielen in Japan zuvor in der Gruppenphase ausgeschieden. Anton hatte zuletzt das Testspiel der Schwaben gegen den FC Barcelona (0:3) wegen leichter Verletzungsprobleme noch verpasst.

