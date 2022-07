Torloser Test des SC Freiburg gegen Drittligist Elversberg

Im ersten Testspiel der Vorbereitung hat sich der Fußball-Bundesligist SC Freiburg torlos von Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg getrennt. Vor 4800 Zuschauern im Freiburger Dreisamstadion hielt SC-Torhüter Benjamin Uphoff am Samstag einen Foulelfmeter von Eros Dacaj (20.).

Die Freiburger bestritten beide Halbzeiten in unterschiedlichen Besetzungen. U23-Spieler Max Rosenfelder musste mit einer Sprunggelenkverletzung kurz vor dem Seitenwechsel ausgewechselt werden.

Beim Sport-Club fehlten noch die Nationalspieler, zu denen auch Neuzugang Daniel-Kofi Kyereh gehört. Sie werden erst in der kommenden Woche wieder einsteigen und dann auch am Mittwoch mit ins Trainingslager nach Schruns in Österreich reisen.

Überblick SC Freiburg

© dpa-infocom, dpa:220702-99-886554/2