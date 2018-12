Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim kann möglicherweise schon beim FC Ingolstadt 04 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder auf seinen Torjäger Robert Glatzel setzen. Der Angreifer habe nach seinem Muskelfaserriss deutliche Fortschritte gemacht, sagte Trainer Frank Schmidt am Freitag. „Vielleicht gibt es ja eine Überraschung“, sagte Schmidt mit Blick auf seine Startelf. Denn in Kapitän Marc Schnatterer fällt sein zweiter Topscorer wegen eines Faszieneinrisses an der Fußsohle sicher aus. Eine Rückkehr von Glatzel in der Auswärtspartie beim Tabellenletzten dürfte dem Coach daher gelegen kommen.

Sollte der FCH das abschließende Hinrundenspiel gewinnen, hätte er bereits 29 Punkte auf dem Konto. So viele Zähler nach einer Halbserie in der 2. Liga hatten die Heidenheimer in ihrer Clubgeschichte nur vor zwei Jahren schon mal gesammelt.

Kader 1. FC Heidenheim

Spielplan 1. FC Heidenheim

Tabelle 2. Fußball-Bundesliga

Saison-Statistiken 1. FC Heidenheim