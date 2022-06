Handball-Torhüterin Anita Polackova wechselt zum Bundesligisten Sport-Union Neckarsulm. Die 19 Jahre alte Tschechin bildet in der kommenden Saison gemeinsam mit Sarah Wachter das Duo zwischen den Pfosten, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Zuletzt spielte Polackova in ihrer Heimat für DHK Zora Olomuc. Zudem steht sie im aktuellen Kader der Junioren-Nationalmannschaft.

Vereinsmitteilung

