Torhüter Thulin verlässt Stuttgart und geht nach Dänemark

Torwart Tobias Thulin verlässt den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart. Der ursprünglich bis 2023 bestehende Vertrag des Schweden wurde aufgelöst, wie der Tabellen-15. am Montag mitteilte. Nach offenen Gesprächen habe man sich in gegenseitigem Einvernehmen auf ein Ende der Zusammenarbeit geeinigt. Thulin, der 2021 vom SC Magdeburg nach Stuttgart gekommen war, schließt sich dem dänischen Club GOG Handbold an. Für die kommende Saison stehen mit Silvio Heinevetter und Miljan Vujovic zwei Schlussmänner beim TVB unter Vertrag.

