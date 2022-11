Torhüter Rebmann wechselt von Göppingen nach Gummersbach

Handball-Torwart Daniel Rebmann verlässt den Bundesligisten Frisch Auf Göppingen zum Saisonende und wechselt zum Ligarivalen VfL Gummerbach. Das teilte der Tabellen-16. am Freitag mit. „Ich wollte in meiner Karriere den nächsten Schritt machen und dabei einen anderen Verein kennenlernen, in dem ich mich weiterentwickeln kann, mich neu beweisen und dann auch sportlich durchsetzen muss“, begründete Rebmann seine Entscheidung. Die aktuell schwierige sportliche Situation von Frisch Auf habe dabei keine Rolle gespielt.

Der 28-Jährige war 2017 vom TV Neuhausen nach Göppingen gewechselt und hatte sich dort zum Stammtorhüter entwickelt. Bei der Europameisterschaft im Januar in Ungarn und der Slowakei debütierte er in der DHB-Auswahl, für die er vier Spiele bestritt. „Die Entscheidung von Daniel ist natürlich nicht die von uns gewünschte. Wir haben uns sehr um eine Verlängerung seines Vertrags bemüht und hätten ihn gerne weiter im Frisch-Auf-Trikot gesehen“, sagte Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne.

