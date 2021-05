Torhüter Kobel wegen Rückenproblemen gegen Augsburg fraglich

VfB-Torhüter Gregor Kobel droht gegen seinen früheren Verein FC Augsburg aufgrund von Rückenproblemen auszufallen. „Aber es scheint kein Bandscheibenvorfall zu sein“, sagte Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo vor der Heimpartie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Kobel sei kurzfristig in seiner Schweizer Heimat in Behandlung und sollte noch an diesem Donnerstag näher untersucht werden. „Ich habe noch Hoffnung, dass er morgen spielfit ist“, sagte Matarazzo.

Der schwäbische Fußball-Bundesligist hat zudem weitere Personalprobleme. Mittelfeldspieler Orel Mangala fällt aufgrund seiner Muskelverletzung im Oberschenkel wahrscheinlich sogar für den Rest der Saison aus. „Der Heilungsverlauf ist nicht so positiv, wie erwartet“, sagte der VfB-Coach.

Nicolas Gonzalez ist nach seiner Quarantäne wieder ins Training eingestiegen und für die Partie bei Borussia Mönchengladbach womöglich bereit. Der Torjäger ist wie Kapitän Gonzalo Castro und Talent Momo Cissé vorerst aber noch keine Option. Verteidiger Marcin Kaminski ist wegen eines Corona-Falls in seinem privaten Umfeld weiter in Quarantäne. Flügelspieler Borna Sosa ist dagegen wieder fit.

Für die Stuttgarter wird das Heimspiel zu einem brisanten Wiedersehen mit dem früheren Trainer Markus Weinzierl, der am 20. April 2019 als VfB-Trainer gehen musste. Vor der Partie gegen die abstiegsbedrohten Augsburger sind die Stuttgarter seit vier Partien ohne Sieg.

