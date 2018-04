Torhüterin Benkarth vom SC Freiburg erleidet Kreuzbandriss

Für die Fußball-Nationaltorhüterin Laura Benkarth vom Bundesligisten SC Freiburg ist die Saison verletzungsbedingt vorzeitig beendet. Die 25-Jährige, die im Sommer zum FC Bayern München wechselt, hat sich beim 3:0-Sieg am Samstag bei Werder Bremen einen Kreuzband- und Innenbandriss im linken Knie zugezogen. Erst bei der anstehenden Operation könne festgestellt werden, ob auch der Außenmeniskus verletzt wurde, teilte der Tabellendritte am Dienstag mit.

„Es ist unfassbar traurig, dass Lauras lange und erfolgreiche Zeit beim Sport-Club sportlich so endet“, sagte SC-Managerin Birgit Bauer. Benkarth fällt damit auch für die deutschen WM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien am Samstag in Halle an der Saale und drei Tage später in Slowenien aus. Von kommender Saison an wird Lena Nuding vom Liga-Konkurrenten MSV Duisburg Benkarth in Freiburg ersetzen, die 25-Jährige hatten die Breisgauerinnen am Montag verpflichtet.

Vereinsmitteilung