Von Schwäbische Zeitung

Gleich zwei Azubis des Ringhotels Krone Schnetzenhausen sind bei den diesjährigen Dehoga-Jugendmeisterschaften, die am 8. und 9. Mai in der Landesberufsschule Villingen-Schwenningen stattfanden, in die Endrunde gekommen: Alina Kellner aus Tettnang ist als Hotelfachfrau erste Siegerin geworden und Daniel Wocher aus Langenargen hat im Bereich Hotelfachmann den vierten Platz erreicht, teilt das Hotel Krone mit.

Die Dehoga-Jugendmeisterschaften für Auszubildende im dritten Lehrjahr sind laut der Pressemitteilung der größte ...