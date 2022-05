Tony Marshall sagt Konzert mit Söhnen wegen Not-OP ab

Entertainer Tony Marshall („Schöne Maid“) hat sich einer Not-Operation unterziehen müssen - deshalb wird das Konzert im ausverkauften Theater Baden-Baden am Samstag kurzfristig abgesagt. Das teilte die Sprecherin der Familie der Deutsche Presse-Agentur am Freitagabend mit. Der Grund für die Operation wurde nicht genannt. Marshall gehe es soweit gut, das Konzert „Tony Marshall & Söhne - Der letzte Traum - Ein Sängerleben“ werde jedoch nicht stattfinden können, hieß es. Der Entertainer war bereits am 6. Mai bei der Premiere der Show mit seinen Söhnen Marc und Pascal Marshall aufgetreten. Tickets können an den bekannten Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

