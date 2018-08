Tolu darf Türkei verlassen: Ulmer OB zeigt sich erleichtert

Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) hält es für ein wichtiges Signal, dass die deutsche Journalistin Mesale Tolu die Türkei verlassen darf. „Nun ist ein weiterer Schritt erreicht - ich hoffe, der Prozess wird nun auch zu einem guten Ende kommen“, sagte Czisch „SWR Aktuell“ am Montag. Er gehe davon aus, dass die Festnahme Tolus in der Türkei nur aus politischem Kalkül erfolgt sei. „Jetzt merkt man: Erdogan braucht Deutschland und andere Verbündete, und plötzlich funktioniert es. Die vielen kritischen Stimmen, die das angeklagt haben, lagen schon richtig“.

Czisch zeigte sich überzeugt, dass Tolu schnell nach Ulm zu Freunden und Familie zurückkehren werde. „In Ulm und Neu-Ulm sind viele erleichtert, dass Frau Tolu und ihr Sohn nun zu ihrer Familie zurückkommen können. Wir werden Kontakt aufnehmen und sie herzlich willkommen heißen“, sagte der Ulmer Oberbürgermeister.

Zuvor war bekanntgeworden, dass die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin die Türkei verlassen darf. Ein Gericht habe die Ausreisesperre aufgehoben, teilte der Solidaritätskreis „Freiheit für Mesale Tolu“ am Montagmorgen mit. Der Prozess gehe aber weiter. Tolu selbst bestätigte das via Twitter.