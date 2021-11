Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) ist einer der Fahrer ums Leben gekommen. Am Mittwoch wollte der 50-Jährige links in eine Bundesstraße abbiegen und übersah vermutlich ein sich näherndes Auto, wie die Polizei Heilbronn mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 41-jährige Fahrer des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:211124-99-128842/2

Mitteilung