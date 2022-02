Bei Waldarbeiten in der Nähe von Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) ist ein 66 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er wurde offenbar bei Baumfällarbeiten am Donnerstag von einem Baumteil derart schwer getroffen, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang seien aufgenommen worden.

