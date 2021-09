Tödlicher Unfall auf Landstraße im Ostalbkreis

Bei einem Unfall im Ostalbkreis ist in der Nacht zum Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, waren drei Fahrzeuge an dem Unfall auf der Landstraße 1080 bei Obergröningen beteiligt. Der Fahrer oder die Fahrerin sei noch am Unfallort gestorben.

Wie genau sich die Kollision ereignet hatte, blieb zunächst unklar. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen am Unfallort dauerten am Samstagmorgen an.

© dpa-infocom, dpa:210925-99-353294/2