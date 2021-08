Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 in Höhe Nellingen (Alb-Donau-Kreis) ist nach ersten Angaben der Polizei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Auto sei am Montagmorgen in Fahrtrichtung Ulm in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Details waren zunächst unklar, weil die Beamten am Morgen zunächst noch mit dem Unfall beschäftigt waren.

