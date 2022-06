Tödlicher Streit am Bahnhof: Ein Gleis gesperrt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Bahnhof in Weil der Stadt (Landkreis Böblingen) ist einer der beiden tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es am frühen Samstagabend zu dem Streit gekommen. Zu den Hintergründen der Tat sowie den Identitäten der beiden Kontrahenten machte die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ zunächst keine Angaben. Aufgrund des Polizeieinsatzes blieb ein Gleis des Bahnhofs vorerst gesperrt.

PM

© dpa-infocom, dpa:220605-99-552706/2