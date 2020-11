Tödliche Attacke auf Ex-Freundin: Urteil wird verkündet

Karl Valentin hätte was zu sagen gewusst zu diesen Zeiten. Zum Virus. Zur Pandemie. „Hoffentlich“, hätte er wohl gesagt, „hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist.“ Karl Valentin, auch das steht zu vermuten, wäre Corona mit all seinem Humor entgegengetreten. Vogelwild, anarchisch – und doch subtil.

Nun: Es ist so schlimm geworden, wie es schon war (schlimmer sogar), und das mit dem Humor hat anstelle des Münchner Wortvirtuosen – Gott hab ihn selig!