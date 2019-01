Drama in einer Klinik in Kirchheim/Teck: Nachdem die Feuerwehr den Brand in einem Zimmer gelöscht hatte, entdeckte sie die Leiche eines Mannes.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr in dem mit zwei Menschen belegten Zimmer der geschlossenen Abteilung ein Feuer ausgebrochen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, sei in einem der Betten ein 69 Jahre alter Patient tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei mit. Der zweite Bewohner des Zimmers blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.