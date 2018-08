Tod im Pflegeheim: 86-Jähriger erschießt erst seine Frau und dann sich selbst

Ein 86-Jähriger und seine 84-jährige Ehefrau sind am Sonntagvormittag tot in ihrem Zimmer im Pflegebereich der Klinik Bad Sebastiansweiler vom Pflegepersonal aufgefunden worden. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, seien zuvor, gegen kurz vor 11 Uhr, Schüsse zu hören gewesen.

Mehr entdecken: Ehefrau im Pflegeheim getötet und sich selbst verletzt

Den kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge hatte der Ehemann offenbar zunächst seine Frau und dann sich selbst mit einem Revolver erschossen. Die Waffe hatte er in legalem Besitz. Ein Verschulden Dritter könne laut Mitteilung der Polizei ausgeschlossen werden.

Auch die Angehörigen wurden laut Gerhard Mayer, dem Verwaltungsleiter der Klinik, informiert. Ein Notfallseelsorger sei im Haus. Weitere Aussagen seien jedoch nicht möglich, weil die Ermittlungen der Polizei noch laufen.

Erst Anfang April soll ein 87-Jähriger in Stuttgart seine 91 Jahre alte Frau umgebracht haben und später an den Verletzungen gestorben sein, die er sich selbst zugefügt hatte. Ende März tötete ein 90-Jähriger in Reutlingen seine 86 Jahre alte Ehefrau und dann sich selbst. Erweiterter Suizid im Alter kommt nach Einschätzung von Experten immer wieder vor — vor allem wenn einer der Eheleute oder beide krank sind.