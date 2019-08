Tod eines Mannes: Polizei nimmt zweiten Verdächtigen fest

Nach dem gewaltsamen Tod eines 24 Jahre alten Mannes in Freiburg hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der 33 Jahre alte Deutsche soll an der Tat beteiligt gewesen sein, teilten die Ermittler am Montag mit. Einzelheiten müssten noch untersucht werden. Der Mann sitze in Untersuchungshaft. Vor rund zwei Wochen hatte die Polizei bereits einen 39 Jahre alten Mann festgenommen. Auch er steht den Angaben zufolge im Verdacht, an der Tötung des 24-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Er befinde sich weiter in Untersuchungshaft.

Die Leiche des 24-Jährigen war Mitte Juli in einem Gewerbegebiet in Freiburg gefunden worden. Den Ermittlungen zufolge wurde der aus dem Raum Freiburg stammende Mann erschossen.

Die Rolle der beiden festgenommenen Männer werde nun untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Wer geschossen habe, sei noch unklar. Auch zum Motiv könne die Polizei keine Angaben machen. Es werde weiter ermittelt. Die nach der Tat gebildete Sonderkommission verfolge mehr als 150 Spuren. Ermittelt werde unter anderem in der Rauschgiftszene.

