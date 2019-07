Die Tochter von Schalkes neuem Trainer David Wagner gehört vom kommenden Samstag an zum festen Moderationsteam von „SWR Sport“. Die 24 Jahre alte Lea Wagner moderiert nach SWR-Angaben im Wechsel mit Kollgen wie Tom Bartels oder Michael Antwerpes die Sport-Sendungen am Samstag (17.30 Uhr) und am Sonntag (21.45 Uhr). Die junge Journalistin soll nicht nur im 3. Programm auftreten, sondern auch für die „Sportschau“ der ARD arbeiten. Als Interviewerin könnte Lea Wagner auf ihren Vater treffen, der nach seinem mehrjährigen Engagement in England nun Trainer des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist.

