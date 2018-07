Mannheim (dpa/lsw) - In Mannheim hat eine 18-Jährige ihrer eigenen Mutter einen Zahn ausgeschlagen. Nach Angaben der Polizei hatten beide Frauen am Dienstagabend einiges getrunken, als der Streit gegen Mitternacht eskalierte. Die Tochter habe schließlich „unter wüsten Drohungen“ auf die Mutter eingeschlagen, berichteten die Beamten am Mittwoch. Als die 18-Jährige später die Wohnung verließ, alarmierte ihre Mutter die Polizei. Während eine Streife den Sachverhalt aufnahm, kehrte die junge Frau zurück. Weil sie nach wie vor „aggressiv und ungehalten“ war, wurde sie in Gewahrsam genommen. Die 40-jährige Mutter hat jetzt einen Schneidezahn weniger und einige Prellungen mehr. Die Ursache des Streits war zunächst nicht bekannt.