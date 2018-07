Tobias Schwarz aus Herbolzheim hat die wichtigste Springprüfung beim internationalen Reitturnier in Donaueschingen-Immenhöfe gewonnen. Der 24 Jahre alte Berufsreiter blieb am späten Samstagabend auf der 13-jährigen Holsteiner Stute La Belle in der Siegerrunde in 45,06 Sekunden ohne Strafpunkte und deklassierte seine Konkurrenten. Für Schwarz war es der erste Sieg in einem Weltranglistenspringen. Er bekam für den Sieg ein knapp 15 000 Euro teures Auto. Zweite wurde die Schwedin Erica Swartz auf Jovita (0/50,13 Sek.) vor dem Niederländer Ruben Romp auf Dundalk (0/50,27 Sek.).

