Titanwurz-Blüte lockt Besucherscharen in die Wilhelma

Ein außergewöhnliches Schauspiel hat mehrere tausend Besucher in die Wilhelma gelockt: Die Titanwurz blühte in der Nacht auf Mittwoch. Zuletzt konnte die seltene Blüte dort vor sieben Jahren beobachtet werden. „Es freut uns ungemein, dass die Menschen sich auch für so ein ruhiges Erlebnis der Pflanzenwelt begeistern können und sogar mit wenigen Stunden Vorwarnung auf den Weg machen“, sagte Björn Schäfer, Leiter des Fachbereichs Botanik, am Mittwoch. Erst im Laufe des Dienstags hatte der Zoologisch-Botanische Garten die Blüte für den Abend ankündigen können.

Besucher standen demnach bis 1 Uhr nachts Schlange, um einen Blick auf „Alberich“ zu werfen. Auf diesen Namen hatte die Wilhelma die Pflanze wegen ihres eher kleinen Wuchses getauft. Es ist eine Anspielung auf den Zwergenkönig der germanischen Mythologie. Nur 1,25 Meter groß wurde die Pflanze - üblich ist laut Wilhelma die doppelte Größe. Dennoch nahmen Besucher zum Teil Wartezeiten von mehr als einer Stunde in Kauf. Für das seltene Schauspiel hatte der Zoo das Schmetterlingshaus, in dem die Pflanze stand, länger geöffnet.

Insgesamt zählte die Wilhelma am Dienstag 6200 Besucher - Rekord für einen Wochentag. Sie störten sich auch nicht an dem üblen Geruch, den die Pflanze verbreitet, um Insekten zur Bestäubung anzulocken. Auch wer den Zoo erst am Mittwochmorgen besuchte, hatte Glück: Laut Wilhelma blühte die Titanwurz überraschend lange. Üblicherweise verwelke die Pflanze nach der Blüte in der Nacht rasch.

Sie stammt von der indonesischen Insel Sumatra und blüht im Schnitt nur alle sieben Jahre.

Meldung der Wilhelma