Tim Lamsfuß wird neuer Olympiastützpunktleiter in Stuttgart

Der frühere Judoka Tim Lamsfuß wird neuer Leiter des Olympiastützpunktes in Stuttgart. Wie der Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) am Mittwoch mitteilte, tritt er die Nachfolge von Thomas Grimminger am 1. April 2019 an. Der 39 Jahre alte Sportökonom und gebürtige Backnanger Lamsfuß war zuvor unter anderen Geschäftsführer des Württembergischen Judo-Verbandes. Grimminger wechselt nach mehr als neun Jahren als Olympiastützpunktleiter in die Privatwirtschaft.

Mitteilung