Nach dem Tiersterben im Fluss Schozach bei Heilbronn besteht Hoffnung, dass dort wieder Fische angesiedelt werden können. Das teilte das Landratsamt Heilbronn am Dienstag mit. Die Behörde hatte Ende vergangener Woche mitgeteilt, dass eine dort festgestellte Gewässerverunreinigung womöglich mit einem Vorfall am vergangenen Dienstag zusammenhängt. An diesem Tag seien etwa 1000 Liter eines Stoffes auf dem Gelände einer Spedition ausgetreten, der als wassergefährdend gilt. Auf Anfrage der dpa verwies ein Sprecher der Spedition auf die Ermittlungen der Polizei. Das Unternehmen arbeite eng mit den Behörden zusammen, um den Vorfall baldmöglichst zu klären. Die Polizei selbst gab am Dienstag keine Stellungnahme ab.

Nach dem Fund toter Fische und Vögel waren die Folgen für die Tierwelt am Fluss zunächst unklar. Eine Untersuchung der Kleinstlebewesen in der Schozach ergab nun aber keine Auffälligkeiten gegenüber Messungen vor dem Unglück, wie das Landratsamt mitteilte. „Das bedeutet, dass entgegen erster Annahmen eine der entscheidenden Grundlagen für eine Wiederbesiedlung durch Fische gegeben sein dürfte“, hieß es. Kleinstlebewesen gelten als Teil der Nahrungsgrundlage für Fische.

Auch im stark betroffenen Gruppenbach - er fließt in die Schozach - habe eine Wiederbesiedlung mit Kleinstlebewesen begonnen, die vermutlich aus einem unbelasteten Bereich stammten. Eine genaue Prognose sei nach einer Beobachtung von etwa vier Wochen möglich. Das Landratsamt arbeite auch daran, die Trinkwasserversorgung dreier vorsorglich vom Versorgungsnetz genommenen Brunnen wieder auf Normalbetrieb umzustellen. Momentan gebe es in einigen Kommunen entlang der Schozach sicherheitshalber noch eine Ersatzversorgung.

