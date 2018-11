Ein Mann soll in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) den Urlaub einer Bekannten ausgenutzt haben, um sich an ihren Wein- und Schnapsvorräten zu bedienen. Um ungeschoren davon zu kommen, habe der Mann die Flaschen anschließend mit Wasser aufgefüllt, teilte die Polizei mit. Die 37-Jährige aber bemerkte den Verlust, als sie aus ihrem fünfwöchigen Urlaub zurückkehrte. Sie zeigte den Mann am Dienstag wegen Diebstahls an.

Eigentlich hatte der 42-Jährige laut Polizei nur die Tiere der Frau hüten sollen. Das tat er auch, versorgte sich nach Darstellung seiner Bekannten aber auch selbst. Neben mehreren Flaschen Weiß- und Rotwein soll er auch fünf Flaschen Wodka, Schnaps und Likör verdünnt haben.

Polizeimeldung