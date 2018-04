Tierschützer und Landwirte streiten über Kastration von Ferkeln

Wie viel Schmerzen dürfen Ferkel erleiden, die von ihren Züchtern kastriert werden? Um diese Frage ist eine Debatte zwischen Landwirten, Tierschützern und Politikern entbrannt. Agrarminister Peter Hauk (CDU) fürchtet um die Zukunft von Metzgern und Züchtern im Südwesten, die FDP springt ihm bei. Tierschützer dagegen mahnen zur Eile. „Es ist seit Jahren bekannt, dass das Gesetz 2019 in Kraft tritt. Doch statt sich vorzubereiten, hat man nur nach Lösungen für die Landwirte gesucht. Dabei ging es leider nicht vorrangig um die Verbesserung des Tierschutzes“, moniert die Landestierschutzbeauftragte Julia Stubenbord.

Schweinezüchter kastrieren männliche Ferkel wenige Tage nach deren Geburt. Sobald die Tiere bestimmte Hormone produzieren, kann ihr Fleisch stinken, es ist dann nahezu unverkäuflich. Ab dem 1. Januar 2019 soll in Deutschland ein Gesetz in Kraft treten, das die gängige Praxis verbietet. Dabei werden den Tieren die Hoden vom Züchter ohne Betäubung entfernt. Die Prozedur dauert wenige Sekunden.

Die neue Vorschrift wurde bereits 2013 verabschiedet. Doch bis heute bietet sich aus Sicht der Landwirte noch immer kein praktikabler Weg an, um diese umzusetzen. Deshalb debattieren die Agrarminister der 16 Bundesländer darüber seit Donnerstag bei ihrer Konferenz in Münster.

Der FDP-Agrarexperte Friedrich Bullinger hat klare Vorstellung davon, was Minister Hauk in den Verhandlungen erreichen soll. Er plädiert für den sogenannten vierten Weg. Dabei werden die Tiere örtlich betäubt.

Warum soll in Deutschland nicht möglich sein, was sich in Schweden und Dänemark als praktikabel bewährt hat? Die Landwirte erwerben in einem Kurs bei einem Amtstierarzt einen Sachkundenachweis und anschließend führen sie die örtliche Betäubung eigenständig durch.“