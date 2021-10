Tierquäler töten mehrere Igel auf grausame Weise

Unbekannte haben zwei Igel in Donzdorf (Kreis Göppingen) mit einem scharfen Gegenstand getötet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Zeuge die toten Tiere im Schlosspark entdeckt. Die Igel seien vermutlich in den vergangenen Tagen mit einem Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand erstochen worden. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise möglicher Zeugen.

Auch in einem Heilbronner Park haben Tierquäler in den vergangenen Tagen einen Igel getötet. Das junge Tier sei in eine leere Chipstüte gesteckt worden.

Danach sei die Tüte verschlossen worden, sodass der Igel darin erstickte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mitarbeiter eines Bauhofs hatten das Tier demnach gefunden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Tod des Igels und die Zerstörung mehrerer Pappeln zwischen Freitag- und Montagvormittag auf das Konto derselben Täter geht.

Doris Kast arbeitet ehrenamtlich mit Igeln, und das seit mittlerweile vier Jahren.