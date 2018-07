Weinstadt (dpa/lsw) - Was zuerst wie ein Gewaltverbrechen aussah, hat sich als tragischer Unfall entpuppt: Ein 65-jähriger Tierarzt ist heute vor seiner Praxis in Weinstadt-Endersbach (Kreis Waiblingen) gestolpert und hat sich dabei ein großes Messer in den Hals gebohrt. Ein Passant alarmierte die Polizei. Als die Beamten den Arzt lebensgefährlich verletzt in einer Blutlache liegen sahen, gingen sie zunächst davon aus, dass er niedergestochen wurde. Nach einer Notoperation im Krankenhaus ging es dem Mediziner unerwartet schnell wieder besser, wie die Waiblinger Polizei mitteilte. Bei der Vernehmung schilderte der 65-Jährige sein Missgeschick. Das große Messer habe er bei sich getragen, weil er auch als Fleischbeschauer arbeite.