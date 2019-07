Tiefgaragenbrand: 60 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Wegen eines Brands in einer Tiefgarage in Freiburg mussten etwa 60 Menschen für eine Zeit ihre Wohnungen verlassen. Das Feuer unter einem Wohnblock drohte in der Nacht zum Dienstag die Treppenhäuser zu verqualmen, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur sagte. Deshalb mussten die Anwohner vorsorglich ihr Zuhause räumen. Nach etwa zwei Stunden war der Brand gelöscht. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort. Die Rettungskräfte untersuchten vier Menschen auf Rauchvergiftungen. Verletzt wurde aber niemand. Die Bewohner konnten in der Nacht noch in ihre Wohnungen zurückkehren. Warum zwei Autos in der Tiefgarage Feuer fingen, war zunächst noch unklar.