Tickets fürs Hopfengut zu gewinnen

Die faszinierende Welt des Hopfen eröffnet sich den Besuchern des in Tettnang ansässigen Hopfenguts No20. Die mitten in den Hopfengärten gelegene Anlage vereint Hopfenanbau, Brauerei, Museum, Laden und Gaststätte. Im Hopfengut wird feinster Aromahopfen für nationale und internationale Brauereien angebaut, daraus besondere Bierspezialitäten gebraut und Besucher mit auf eine spannende Reise durch die Welt des Hopfens genommen. Ein kleines Museum dokumentiert außerdem, wie sich der Anbau, die Ernte und die Verarbeitung des Hopfens in den vergangenen 100 Jahren verändert hat. Nach dem Besuch im Hopfengut No20 wissen die Gäste, warum manch eine Dame in den 1950er-Jahren lieber zur Hopfenernte nach Tettnang kam, um ihre große Liebe zu finden, als hinaus in die weite Welt zu ziehen. Warum der Hopfenbauer den Spitznamen Hahn im Korb mehr als verdient, und warum der Hopfen alle, die er einmal gekratzt hat, nicht mehr loslässt. Wer noch tiefer in die Welt des Hopfens eintauchen möchte, kann an einer bierkulinarischen Führung teilnehmen, den Brautag besuchen oder „Brauer für einen Tag“ werden. Und wer die Bierspezialitäten nur genießen möchte, ist in der angeschlossenen Gaststätte bestens aufgehoben.

