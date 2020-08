Ravensburg - Wie gut, dass wir wohl in einer der schönsten Regionen Deutschlands leben und mit dem Bodensee mediterranes Flair direkt vor der Haustüre haben! Da bietet es sich an, mal an Bord eines Schiffes der Weißen Flotte zu gehen – quasi als Kurzurlaub auf dem See. Eine frische Brise weht um die Nase, die Sonne tanzt auf der Haut, und das Bodenseeufer gleitet langsam vorbei. Der Alltag und seine Sorgen bleiben derweil an Land. Wer es noch romantischer möchte, unternimmt eine Abendrundfahrt ab Friedrichshafen, Immenstaad oder Hagnau. Übrigens: Eine Schifffahrt auf dem Bodensee lässt sich auch bestens mit einer Wanderung auf die umliegenden Berge verknüpfen.

Wir verlosen heute im Rahmen unserer „Sommerzeit“-Serie zweimal zwei Tickets für eine Bodensee-Schifffahrt mit der Weißen Flotte. Wer also noch eine kleine Auszeit auf dem See genießen möchte, sollte unbedingt anrufen. (sz)