Frauenfeld (dpa/lsw) - Autofahrer im Schweizer Kanton Thurgau sollen künftig nicht mehr im Schneckentempo hinter Rübentransportern herfahren müssen. Die Bahn-Verladestation bei Bürglen soll erneuert werden und so mehr Zuckerrübentransporte auf die Schiene bringen, teilte die Kantonsregierung am Donnerstag mit. In das Projekt werden 190 000 Franken (rund 130 000 Euro) investiert. Von 2011 an könnten dann die Feldfrüchte aus dem Raum östlich von Weinfelden komplett per Bahn abgefahren werden. In der Gegend um Frauenfeld wird schon in dieser Erntesaison die Rübenanlieferung probeweise auf einen Wochentag konzentriert. Die Lastwagen sind montags unterwegs.