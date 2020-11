Vier Tage nach dem Kantersieg im Achtelfinale des DHB-Pokals haben die Handballerinnen des Thüringer HC auch das Bundesliga-Duell gegen Frisch Auf Göppingen deutlich für sich entschieden. In heimischer Halle gelang den Thüringerinnen am Mittwochabend ein ungefährdeter 39:27 (21:15)-Sieg.

Mit nunmehr 13:5 Punkten bleiben sie Tabellenvierter. Beste THC-Werferin war Rückraumspielerin Marketa Jerabkova mit 13 Toren. Ganz so leicht wie beim 31:16 in Göppingen hatten es die Thüringerinnen diesmal nicht, doch nach einem furiosen Start ins Spiel (12:4) kontrollierten sie jederzeit das Geschehen und glänzten mit hoher Effizienz in der Offensive. Auch in der Schlussphase ließen die Gastgeberinnen nicht nach und bauten ihren Vorsprung weiter aus.

