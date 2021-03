Thomas Strobl – Immer nur der beste Freund

In den ersten eineinhalb Wochen des Corona-Schnelltestangebots für alle Bürger in Ravensburg sind rund 2500 Menschen auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Florian Burk von der Firma „Gemeinsam Neue Wege“, die inzwischen fünf Teststationen in Ravensburg und Weingarten betreibt, am Mittwoch mit.

Dabei gab es fünf positive Ergebnisse. Die Stadtverwaltung arbeitet derweil an der verstärken Teststrategie für Schulen und will nun – wie schon Tübingen – zur Modellstadt für weitere Öffnungsschritte werden.