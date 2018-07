Bad Nauheim (dpa/lsw) - Thomas Gröbühl aus Bühl (Kreis Rastatt) ist der neue deutsche Meister der Floristen. Er setzte sich am Freitag und Samstag im hessischen Bad Nauheim gegen acht weitere Floristen durch, teilte der Fachverband Deutscher Floristen in Gelsenkirchen am Sonntag mit. Gröbühl erhielt einen Pokal und 1000 Euro, außerdem ist er für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Tschechien qualifiziert. Vizemeisterin im Wettbewerb namens „Goldene Rose“ wurde Elisabeth Schoenemann aus Mönchengladbach, gefolgt von Birgit Farwick aus Hamburg. Die nächsten deutschen Meisterschaften der Floristen werden in zwei Jahren in Berlin veranstaltet.