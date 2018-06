Der frühere Nationaltorwart Andreas Thiel ist neuer Vorsitzender der Vereinigung der Handball Bundesliga Frauen (HBV-F). Auf der Mitgliederversammlung am Samstag in Rotenburg an der Fulda wurde er zum Nachfolger von Berndt Dugall gewählt, der 16 Jahre im Amt gewesen ist, hieß es in einer Mitteilung der HBV. Der heutige Rechtsanwalt Thiel bestritt 257 Länderspiele und ist Torwarttrainer der Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen.

In den Vorstand rückten zudem Jens Genge (HSG Blomberg-Lippe) und Andreas Zschiedrich (HC Rödertal) als Vertreter der 1. und 2. Bundesliga sowie Anna Loerper (SG BBM Bietigheim) und Karl-Heinz Elsäßer (Mainz 05) als Beisitzer. Die 246-fache Nationalspielerin Loerper, die kürzlich ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärte, steht noch bis 2019 in Bietigheim unter Vertrag.

Mitteilung